Ефимов: Москва отдала в 2025 году 10 участков под масштабные инвестпроекты
14:04 07.03.2026
Ефимов: Москва отдала в 2025 году 10 участков под масштабные инвестпроекты
Ефимов: Москва отдала в 2025 году 10 участков под масштабные инвестпроекты

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Город выделил в 2025 году примерно 100 гектаров для реализации десяти новых масштабных инвестиционных проектов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проекты будут реализованы в Северо-Западном и Северо-Восточном, Западном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, где благодаря МаИП появятся новые промышленные предприятия и учреждения здравоохранения, спортивные и культурные объекты, уточнил замглавы столицы.
"В 2025 году город выделил для реализации масштабных инвестиционных проектов 10 крупных участков размером от 6 до 19 гектаров. В общей сложности их площадь составляет 97,7 гектара. Это практически 50% всей выделенной в прошлом году под реализацию масштабных инвестиционных проектов земли. Наибольшее число крупных участков, переданных в 2025 году под МаИП, было предоставлено под промышленные объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил заммэра Москвы, два участка суммарной площадью примерно 14 гектаров отведены под строительство спортивных объектов, в том числе спортивно-оздоровительной базы в районе Солнцево на западе города. Проекты, запущенные по программе МаИП в 2025 году, позволят также открыть новое производство лекарственных средств, создать пищевой технопарк и построить производственные корпуса для изготовления фасадных и светопрозрачных конструкций, дополнил Ефимов.
Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева привела в пример Краснопахорский район в Троицком округе, где в прошлом году выделили два участка, площади которых превышают 8,4 гектара и 19 гектаров, под масштабные производственные инвестпроекты.
Фармацевтическое предприятие также появится по МаИП на участке более 15 гектаров на Афанасовском шоссе в Северном районе на северо-востоке города. По словам главы департамента, в течение пяти лет там возведут промышленный объект площадью 109 тысяч квадратных метров и начнут производство лекарственных препаратов.
