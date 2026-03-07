Ефимов: Москва отдала в 2025 году 10 участков под масштабные инвестпроекты

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Город выделил в 2025 году примерно 100 гектаров для реализации десяти новых масштабных инвестиционных проектов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Проекты будут реализованы в Северо-Западном и Северо-Восточном, Западном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, где благодаря МаИП появятся новые промышленные предприятия и учреждения здравоохранения, спортивные и культурные объекты, уточнил замглавы столицы.

"В 2025 году город выделил для реализации масштабных инвестиционных проектов 10 крупных участков размером от 6 до 19 гектаров. В общей сложности их площадь составляет 97,7 гектара. Это практически 50% всей выделенной в прошлом году под реализацию масштабных инвестиционных проектов земли. Наибольшее число крупных участков, переданных в 2025 году под МаИП, было предоставлено под промышленные объекты", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Как уточнил заммэра Москвы, два участка суммарной площадью примерно 14 гектаров отведены под строительство спортивных объектов, в том числе спортивно-оздоровительной базы в районе Солнцево на западе города. Проекты, запущенные по программе МаИП в 2025 году, позволят также открыть новое производство лекарственных средств, создать пищевой технопарк и построить производственные корпуса для изготовления фасадных и светопрозрачных конструкций, дополнил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева привела в пример Краснопахорский район в Троицком округе, где в прошлом году выделили два участка, площади которых превышают 8,4 гектара и 19 гектаров, под масштабные производственные инвестпроекты.