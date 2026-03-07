Подколзин отметился голом в матче "Эдмонтона" против "Каролины"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" в гостях обыграла "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Джексон Блейк (48-я и 60-я минуты), по шайбе забросили Шейн Гостисбеер (12), Николай Элерс (13), Джордан Мартинук (22) и Джордан Стаал (59). У "Эдмонтона" дважды отличился Зак Хайман (11, 52), одну шайбу забросил Василий Подколзин (24).
07 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
10:43 • Зак Хайман
23:20 • Василий Подколзин
51:43 • Зак Хайман
11:20 • Шейн Гостисбеер
12:06 • Николай Элерс
21:37 • Джордан Мартинук
47:32 • Jackson Blake
58:39 • Джордан Стаал
59:31 • Jackson Blake
(Логан Станковен, Шон Уокер)
Подколзин забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету 28 (14+14) очков в 63 матчах. Выступающие за "Каролину" форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.
"Каролина" (86 очков) возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Эдмонтон" (63) занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Каролина" в гостях сыграет с "Калгари Флэймз" в ночь на 8 марта по московскому времени, а "Эдмонтон" в ночь на 9 марта на выезде встретится с "Вегас Голден Найтс".
В другом матче "Анахайм Дакс" дома обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:5 Б (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0). Форвард "Монреаля" Иван Демидов реализовал один из послематчевых буллитов.