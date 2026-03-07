Подколзин отметился голом в матче "Эдмонтона" против "Каролины"

Подколзин забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету 28 (14+14) очков в 63 матчах. Выступающие за "Каролину" форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.

"Каролина" (86 очков) возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Эдмонтон" (63) занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Каролина" в гостях сыграет с "Калгари Флэймз" в ночь на 8 марта по московскому времени, а "Эдмонтон" в ночь на 9 марта на выезде встретится с "Вегас Голден Найтс".