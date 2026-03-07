https://ria.ru/20260307/dubay-2079202169.html
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки - РИА Новости, 07.03.2026
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки
Неустановленные обломки упали на территории двух терминалов аэропорта Дубая после работы ПВО, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 07.03.2026
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки после работы ПВО