Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 07.03.2026 (обновлено: 11:35 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/dubay-2079202169.html
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки - РИА Новости, 07.03.2026
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки
Неустановленные обломки упали на территории двух терминалов аэропорта Дубая после работы ПВО, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:30:00+03:00
2026-03-07T11:35:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079196128.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки

В аэропорту Дубая упали неустановленные обломки после работы ПВО

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Неустановленные обломки упали на территории двух терминалов аэропорта Дубая после работы ПВО, сообщил РИА Новости очевидец.
"Обломки перехваченных (ракеты или дрона - ред.) упали на территории 1 и 2 терминала. Работа аэропорта была приостановлена", - сказал он.
Самолет EA-18G Growler готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln в рамках операции Эпическая ярость против Ирана - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ раскрыли новый отчаянный шаг США против Ирана с участием Украины
Вчера, 10:40
 
ДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала