Аэропорт Дубая приостановил работу
Аэропорт Дубая приостановил работу - РИА Новости, 07.03.2026
Аэропорт Дубая приостановил работу
Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы ПВО. РИА Новости, 07.03.2026
Аэропорт Дубая приостановил работу
Аэропорт Дубая приостановил работу для безопасности пассажиров