Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Дубая приостановил работу - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 07.03.2026 (обновлено: 18:39 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/dubay-2079196983.html
Аэропорт Дубая приостановил работу
Аэропорт Дубая приостановил работу - РИА Новости, 07.03.2026
Аэропорт Дубая приостановил работу
Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы ПВО. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T10:45:00+03:00
2026-03-07T18:39:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079198960_0:43:466:305_1920x0_80_0_0_79ffc03e6ccd5671b4ff10ef0bfaef89.jpg
https://ria.ru/20260307/aziya-2079184519.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079198960_0:0:466:350_1920x0_80_0_0_c52c7a13bff61c19d9c06f2d06ab5ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Аэропорт Дубая приостановил работу

Аэропорт Дубая приостановил работу для безопасности пассажиров

© Кадр видео из соцсетейПредположительно, удар по аэропорту Дубая
Предположительно, удар по аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Кадр видео из соцсетей
Предположительно, удар по аэропорту Дубая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 7 мар — РИА Новости. Международный аэропорт Дубая (DXB) приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы ПВО.
"Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу ради безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей. Все процедуры проводятся в соответствии с протоколами безопасности", — сообщил медиаофис властей эмирата.
Эмиратская авиакомпания Emirates ранее в субботу сообщила о приостановке всех авиарейсов в Дубай и из него на фоне работы ПВО.
Идущие на посадку в Дубай самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана.
Пассажиры у международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Живущие в Дубае россияне заинтересовались недвижимостью в Азии
Вчера, 08:55
 
ДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала