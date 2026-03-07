https://ria.ru/20260307/dubay-2079176488.html
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент - РИА Новости, 07.03.2026
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент
"Незначительный инцидент" произошел в Дубае после падения обломков, сообщила пресс-служба правительства города Dubai Media Office. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T07:06:00+03:00
2026-03-07T07:06:00+03:00
2026-03-07T07:06:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074251489_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_ab4b2b3e4c33ce436c50aaa94d892100.jpg
https://ria.ru/20260307/raketa-2079169625.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074251489_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1d1e437e9b21861d821bb17593d4f9b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент
Власти Дубая заявили о незначительном инциденте после падения обломков