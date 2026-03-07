Рейтинг@Mail.ru
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент
07:06 07.03.2026
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент
"Незначительный инцидент" произошел в Дубае после падения обломков, сообщила пресс-служба правительства города Dubai Media Office. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае после падения обломков произошел незначительный инцидент

Власти Дубая заявили о незначительном инциденте после падения обломков

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Незначительный инцидент" произошел в Дубае после падения обломков, сообщила пресс-служба правительства города Dubai Media Office.
"Власти Дубая подтвердили незначительный инцидент в результате падения обломков после успешного перехвата. О пострадавших не сообщается", - говорится в публикации пресс-службы в соцсети X.
Неясно, где именно упали обломки и что удалось перехватить. Кроме того, власти отрицают сообщения о возможном инциденте в аэропорту города, циркулирующие в соцсетях.
ПВО Саудовской Аравии уничтожила ракету, запущенную по авиабазе
В миреДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
