В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО - РИА Новости, 07.03.2026
21:49 07.03.2026 (обновлено: 22:40 07.03.2026)
В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Guiseppe CacaceСкорая помощь в ОАЭ
Скорая помощь в ОАЭ. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 мар - РИА Новости. Власти Дубая сообщили о гибели иностранца в результате падения осколков на автомобиль после работы ПВО.
"Власти Дубая сообщают, что осколки, образовавшиеся в результате перехвата воздушной цели противовоздушной обороной, упали на автомобиль в районе Барша, погиб водитель-азиат", - говорится в сообщении медиаофиса властей эмирата.
Власти позже уточнили, что погибший был гражданином Пакистана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
