https://ria.ru/20260307/dubaj-2079290238.html
В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО
В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО - РИА Новости, 07.03.2026
В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО
Власти Дубая сообщили о гибели иностранца в результате падения осколков на автомобиль после работы ПВО. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:49:00+03:00
2026-03-07T21:49:00+03:00
2026-03-07T22:40:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_90d70886b21d0179b424f9607e359b6c.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079288025.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/95/1515709534_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_a746c43811668f8ae2b78c132b573728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО
В Дубае сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО