Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23, где произошел взрыв
21:07 07.03.2026 (обновлено: 22:17 07.03.2026)
Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23, где произошел взрыв
в мире, сша, иран, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДУБАЙ, 7 мар - РИА Новости. Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23 в Дубае, где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в районе Dubai Marina прогремел мощный взрыв.
У здания Marina 23 находятся машины экстренных служб.
Минобороны ОАЭ сообщало о потенциальной ракетной угрозе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
СМИ узнали о возможностях США по противодействию БПЛА на Ближнем Востоке
