Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23, где произошел взрыв
Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23 в Дубае, где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-07T21:07:00+03:00
2026-03-07T21:07:00+03:00
2026-03-07T22:17:00+03:00
в мире
сша
иран
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079281979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0dad86321842460ba7e1cd06333715af.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079233909.html
сша
иран
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079281979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f7cc054296692321c9c1d1a48c0b0ba.jpg
Последствия взрыва у небоскреба Marina 23 в Дубае
Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23 в Дубае, где произошел взрыв
В мире, США, Иран, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экстренные службы находятся у небоскреба Marina 23, где произошел взрыв
