Российская туристка рассказала об очередях в аэропорту Дубая

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Огромные очереди возникли в аэропорту Дубая из-за ограничений в работе авиагавани, сообщила 360.ru российская туристка Алена.
"Мы уже добрались в аэропорт, смогли зайти. Очереди огромные. Нам повезло, что наш рейс перенесли на три часа", - отметила она.
Девушка добавила, что в терминале скопилось много людей. Некоторые пассажиры продолжительное время не могут улететь.
"Был стресс из-за проверок после сдачи багажа", - поделилась пассажирка.
Ранее компания-оператор аэропортов Дубая сообщала о частичном возобновлении работы международного аэропорта Дубая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
