https://ria.ru/20260307/dubaj-2079213731.html
В Дубае задержали вывозной рейс "Аэрофлота" в Москву
В Дубае задержали вывозной рейс "Аэрофлота" в Москву - РИА Новости, 07.03.2026
В Дубае задержали вывозной рейс "Аэрофлота" в Москву
Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 525D из Дубая в Москву, запланированный 7 марта на 13.10 по местному времени (12.10 мск), задержан на фоне приостановки РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:05:00+03:00
2026-03-07T12:05:00+03:00
2026-03-07T12:57:00+03:00
в мире
дубай
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079195111.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае задержали вывозной рейс "Аэрофлота" в Москву
Рейс "Аэрофлота" в Москву задержали на фоне приостановки работы аэропорта Дубая