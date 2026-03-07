В Дубае задержали вывозной рейс "Аэрофлота" в Москву

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 525D из Дубая в Москву, запланированный 7 марта на 13.10 по местному времени (12.10 мск), задержан на фоне приостановки работы международного аэропорта Дубая, выяснил корреспондент РИА Новости.