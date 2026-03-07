https://ria.ru/20260307/dubaj-2079189547.html
Над аэропортом Дубая перехватили воздушную цель
Над аэропортом Дубая перехватили воздушную цель - РИА Новости, 07.03.2026
Над аэропортом Дубая перехватили воздушную цель
Перехват воздушной цели произошел утром над аэропортом Дубая, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 07.03.2026
