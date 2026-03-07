https://ria.ru/20260307/dubaj-2079185801.html
В Дубае предупредили о возможной ракетной угрозе
Жители Дубая получили на телефоны сообщение о возможной ракетной угрозе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
