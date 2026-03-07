Рейтинг@Mail.ru
Туристка в Дубае рассказала о взрывах и задержке рейсов в Москву
08:59 07.03.2026 (обновлено: 23:42 07.03.2026)
Туристка в Дубае рассказала о взрывах и задержке рейсов в Москву
Туристка в Дубае рассказала о взрывах и задержке рейсов в Москву
Российская туристка Марина, находящаяся в аэропорту Дубая, рассказала РИА Новости, что утром слышала две серии взрывов и задержке рейсов в Москву. РИА Новости, 07.03.2026
Атака дрона на аэропорт в Дубае
Аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы ПВО. В соцсетях публикуют видео, предположительно, утреннего удара дрона по аэропорту.
2026-03-07T08:59
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079200530_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8527a2ecb448544fd0645ed3f200fac9.jpg
1920
1920
true
москва, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Москва, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана

Туристка в Дубае рассказала о взрывах и задержке рейсов в Москву

САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Российская туристка Марина, находящаяся в аэропорту Дубая, рассказала РИА Новости, что утром слышала две серии взрывов и задержке рейсов в Москву.
"Мы в аэропорту. Паники нет, звуки взрывов да, в моменте серией пошли. Дроны вроде как сбивают, обломки падают. Полтора часа назад серия. Потом тихо, и вроде как даже движение началось. Но вот в 9 часов (8.00 мск. – ред.) снова. Вроде просто работа ПВО, но как-то не очень комфортно. Тут два рейса на Москву задерживают, один на 7 с лишним и второй на 9 с лишним", - рассказала собеседница агентства.
В настоящее время (в 8.30 мск) туристов, по её словам, снова начали возвращать к выходам на посадку.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
