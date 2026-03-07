https://ria.ru/20260307/dubaj-2079184729.html
Туристка в Дубае рассказала о взрывах и задержке рейсов в Москву
Российская туристка Марина, находящаяся в аэропорту Дубая, рассказала РИА Новости, что утром слышала две серии взрывов и задержке рейсов в Москву. РИА Новости, 07.03.2026
москва
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079200530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7affe04f99ab05e53afb74e12c89e84f.jpg
Новости
Атака дрона на аэропорт в Дубае
Аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы ПВО. В соцсетях публикуют видео, предположительно, утреннего удара дрона по аэропорту.
