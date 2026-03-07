Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Громкие звуки, похожие на звуки взрывов, и сирена, как у машины скорой помощи, раздавались в субботу утром в Дубае, рассказал РИА Новости турист из Самары Александр.

"(В нашем отеле - ред.) сегодня очень было слышно, три раза громко... Даже от них проснулись. А потом звук сирены, вроде "скорой", - рассказал Александр, отвечая на вопрос, не слышал ли он звуков, похожих на звуки взрывов.

По его словам, подобные громкие звуки слышали российские туристы и в соседнем отеле.

Другой турист из РФ рассказал РИА Новости, что рано утром в субботу проезжал недалеко от аэропорта в Дубае , где тоже услышал громкие звуки.

"Да, ехали недалеко от (международного аэропорта Дубая - ред.) DXB, несколько громких звуков было, даже чуть тряхануло", - уточнил собеседник агентства.