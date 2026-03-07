https://ria.ru/20260307/dubaj-2079181598.html
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром - РИА Новости, 07.03.2026
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром
Громкие звуки, похожие на звуки взрывов, и сирена, как у машины скорой помощи, раздавались в субботу утром в Дубае, рассказал РИА Новости турист из Самары... РИА Новости, 07.03.2026
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром
РИА Новости: громкие звуки наподобие взрывов были слышны в субботу в Дубае
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Громкие звуки, похожие на звуки взрывов, и сирена, как у машины скорой помощи, раздавались в субботу утром в Дубае, рассказал РИА Новости турист из Самары Александр.
"(В нашем отеле - ред.) сегодня очень было слышно, три раза громко... Даже от них проснулись. А потом звук сирены, вроде "скорой", - рассказал Александр, отвечая на вопрос, не слышал ли он звуков, похожих на звуки взрывов.
По его словам, подобные громкие звуки слышали российские туристы и в соседнем отеле.
Другой турист из РФ
рассказал РИА Новости, что рано утром в субботу проезжал недалеко от аэропорта в Дубае
, где тоже услышал громкие звуки.
"Да, ехали недалеко от (международного аэропорта Дубая - ред.) DXB, несколько громких звуков было, даже чуть тряхануло", - уточнил собеседник агентства.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.