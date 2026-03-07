Рейтинг@Mail.ru
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/dubaj-2079181598.html
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром - РИА Новости, 07.03.2026
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром
Громкие звуки, похожие на звуки взрывов, и сирена, как у машины скорой помощи, раздавались в субботу утром в Дубае, рассказал РИА Новости турист из Самары... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T08:27:00+03:00
2026-03-07T08:27:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077647109_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ca6e69c5fafcfd91714dbd0291a496fc.jpg
https://ria.ru/20260307/layner-2079175061.html
https://ria.ru/20260306/dubaj-2079111574.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077647109_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_933d86c342198f6ac697631708d13eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турист из Самары рассказал о громких звуках в Дубае утром

РИА Новости: громкие звуки наподобие взрывов были слышны в субботу в Дубае

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 мар - РИА Новости. Громкие звуки, похожие на звуки взрывов, и сирена, как у машины скорой помощи, раздавались в субботу утром в Дубае, рассказал РИА Новости турист из Самары Александр.
"(В нашем отеле - ред.) сегодня очень было слышно, три раза громко... Даже от них проснулись. А потом звук сирены, вроде "скорой", - рассказал Александр, отвечая на вопрос, не слышал ли он звуков, похожих на звуки взрывов.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Туристам разрешили остаться на лайнере в Дубае до 11 марта
Вчера, 06:36
По его словам, подобные громкие звуки слышали российские туристы и в соседнем отеле.
Другой турист из РФ рассказал РИА Новости, что рано утром в субботу проезжал недалеко от аэропорта в Дубае, где тоже услышал громкие звуки.
"Да, ехали недалеко от (международного аэропорта Дубая - ред.) DXB, несколько громких звуков было, даже чуть тряхануло", - уточнил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае
6 марта, 19:26
 
В миреДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала