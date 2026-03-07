Выход № 9 станции "Пражская" Московского метро открыт после ДТП

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Выход № 9 станции "Пражская" Московского метро открыт и работает в штатном режиме после ДТП с участием автомобиля диппредставительства одного из государств, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Ранее в ведомстве отметили, что станция "Пражская" работает штатно после столкновения легкового автомобиля, принадлежащего дипломатическому представительству одного из государств, с дверьми выхода №9, выход был временно закрыт, пассажиров в момент инцидента у дверей не было.