Выход № 9 станции "Пражская" Московского метро открыт после ДТП

2026-03-07T22:03:00+03:00
2026-03-07T22:03:00+03:00
2026-03-07T22:03:00+03:00
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Выход № 9 станции "Пражская" Московского метро открыт и работает в штатном режиме после ДТП с участием автомобиля диппредставительства одного из государств, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Ранее в ведомстве отметили, что станция "Пражская" работает штатно после столкновения легкового автомобиля, принадлежащего дипломатическому представительству одного из государств, с дверьми выхода №9, выход был временно закрыт, пассажиров в момент инцидента у дверей не было.
"Восстановительные работы выполнены, выход № 9 открыт и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса
