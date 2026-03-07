Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская" - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/dtp-2079284670.html
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская" - РИА Новости, 07.03.2026
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"
Автомобиль, столкнувшийся с дверями выхода №9 станции "Пражская" Московского метро, принадлежит дипломатическому представительству одного из государств,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:04:00+03:00
2026-03-07T21:04:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274771_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_bb9592cc1a67fa8d88d39a9438a1d10e.jpg
https://ria.ru/20260306/volgograd-2079078443.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274771_317:0:1273:717_1920x0_80_0_0_c60be7e7a2fb9725b443c2621b1053d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"

Столкнувшаяся с дверями на "Пражской" машина принадлежит диппредставительству

© Агентство "Москва"/TelegramОбстановка у станции метро "Пражская", где автомобиль врезался в выход
Обстановка у станции метро Пражская, где автомобиль врезался в выход - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Агентство "Москва"/Telegram
Обстановка у станции метро "Пражская", где автомобиль врезался в выход
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Автомобиль, столкнувшийся с дверями выхода №9 станции "Пражская" Московского метро, принадлежит дипломатическому представительству одного из государств, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Ранее в ведомстве отметили, что станция "Пражская" работает штатно после столкновения легкового автомобиля с дверьми выхода №9, выход временно закрыт, пассажиров в момент инцидента у дверей не было.
"Легковой автомобиль дипломатического представительства одного из государств допустил столкновение с дверями выхода № 9", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В департаменте добавили, что метрополитен потребует возмещения причиненного ущерба с виновника ДТП.
Автомобиль с места убран. Работы по восстановлению выхода № 9 уже начаты и будут выполнены специалистами метрополитена в ближайшее время, подчеркнули в ведомстве.
Пьяный автослесарь без прав угнал Matiz клиентки в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП
6 марта, 17:17
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала