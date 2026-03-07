Обстановка у станции метро "Пражская", где автомобиль врезался в выход

Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Автомобиль, столкнувшийся с дверями выхода №9 станции "Пражская" Московского метро, принадлежит дипломатическому представительству одного из государств, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Ранее в ведомстве отметили, что станция "Пражская" работает штатно после столкновения легкового автомобиля с дверьми выхода №9, выход временно закрыт, пассажиров в момент инцидента у дверей не было.

"Легковой автомобиль дипломатического представительства одного из государств допустил столкновение с дверями выхода № 9", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

В департаменте добавили, что метрополитен потребует возмещения причиненного ущерба с виновника ДТП.