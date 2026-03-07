https://ria.ru/20260307/dtp-2079284670.html
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская" - РИА Новости, 07.03.2026
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"
Автомобиль, столкнувшийся с дверями выхода №9 станции "Пражская" Московского метро, принадлежит дипломатическому представительству одного из государств,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:04:00+03:00
2026-03-07T21:04:00+03:00
2026-03-07T21:04:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274771_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_bb9592cc1a67fa8d88d39a9438a1d10e.jpg
https://ria.ru/20260306/volgograd-2079078443.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274771_317:0:1273:717_1920x0_80_0_0_c60be7e7a2fb9725b443c2621b1053d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Появились новые подробности аварии у входа на станцию "Пражская"
Столкнувшаяся с дверями на "Пражской" машина принадлежит диппредставительству
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Автомобиль, столкнувшийся с дверями выхода №9 станции "Пражская" Московского метро, принадлежит дипломатическому представительству одного из государств, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Ранее в ведомстве отметили, что станция "Пражская" работает штатно после столкновения легкового автомобиля с дверьми выхода №9, выход временно закрыт, пассажиров в момент инцидента у дверей не было.
"Легковой автомобиль дипломатического представительства одного из государств допустил столкновение с дверями выхода № 9", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В департаменте добавили, что метрополитен потребует возмещения причиненного ущерба с виновника ДТП.
Автомобиль с места убран. Работы по восстановлению выхода № 9 уже начаты и будут выполнены специалистами метрополитена в ближайшее время, подчеркнули в ведомстве.