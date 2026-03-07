"Перешел черту". Европа готовит ответ на внезапные угрозы Киева

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Елена Савельева. Орбан объявил бойкот Украине и пообещал: никаких 90 миллиардов евро от ЕС Киев не получит, пока не возобновит прокачку по "Дружбе". Зеленский разразился угрозами в адрес венгерского премьера. Европу это шокировало. Теперь все внимание на Брюссель. Наблюдатели не исключают: после такого вопрос с многомиллиардным кредитом могут вообще снять с повестки.

"Дайте посмотреть"

В Киеве ждут 90 миллиардов евро, а Венгрия и Словакия — возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Обе страны остались без критически необходимых им поставок по вине киевского режима.

Еврокомиссия попросила Украину срочно починить трубу и предоставить доступ к "Дружбе" для оценки ущерба. По данным Financial Times, обратились через офис Зеленского. Без инспекции брюссельские чиновники не могут подтвердить повреждения.

Киев "наотрез отказался" принять инспекторов ЕС, отмечает Politico.

"Не получите ничего"

В феврале Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизеля на Украину. Венгрия также пригрозила перекрыть снабжение электроэнергией.

Теперь противостояние обострилось. Словакия 5 марта расторгла соглашение с Киевом по аварийным поставкам электричества. Премьер Роберт Фицо назвал это ответом на нежелание возобновлять транзит нефти.

« "Нетрудно догадаться о последствиях — это серьезный удар по энергообеспеченности Украины. Там коллапс, и он усугубится. Венгрия давала до 40% необходимой электроэнергии", — говорит доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Фицо также обвинил Зеленского, утверждающего, что трубопровод неисправен, во лжи. Поэтому-то Киев и не пускает инспекторов.

Брюссель не смог одобрить кредит Киеву на 90 миллиардов евро — Будапешт наложил вето.

« Виктор Орбан пообещал идти до последнего. В частности, Венгрия остановит транзит важных грузов для Украины. А денег от ЕС, подчеркнул он, Киев тем более не увидит.

"Мы не поддадимся на шантаж. Украинцы вымогают деньги у стран ЕС, но мы не будем платить и не пустим их в союз — это уничтожит нашу экономику", — пояснил премьер-министр.

"Мы вас найдем"

Зеленский пришел в ярость из-за всего этого. И не сдержался.

« "Надеемся, что один человек в Евросоюзе не станет блокировать 90 миллиардов евро. И у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — сказал глава режима.

У Киева "нет альтернативы этим деньгам, которые заблокированы одним человеком", добавил он.

"Международный скандал"

Венгрия в шоке. "Это совершенно новая ситуация, когда президент европейской страны угрожает убийством премьер-министру государства — члена НАТО и ЕС", — подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. — Чем бы ни угрожал президент Зеленский в своей примитивной манере, мы не будем платить за их войну".

Резко отреагировали и в Польше.

« "Это международный скандал, усугубляемый тем фактом, что Европейская комиссия защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем членов Европейского союза! Вместо того чтобы защищать Венгрию, "еврократы" допускают подобный шантаж со стороны Украины", — заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник.

В ЕК высказывания Зеленского признали неприемлемыми.

"Не должно быть угроз в адрес государств — членов ЕС. И я повторяю: мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу", — отметил представитель ЕК Олоф Жилл.

В Москве угрозы Зеленского восприняли с иронией.

« "Пора применять пятую статью НАТО", — пошутил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Торг или нажим

Теперь ключевой вопрос: займет ли Брюссель более жесткую позицию по отношению к Киеву или же продолжит давить на Будапешт.

« С учетом того, что Венгрия фактически увязала разблокировку пакета помощи с восстановлением прокачки нефти по трубопроводу, ситуация вокруг "Дружбы" и кредита ЕС, скорее всего, превратится в затяжной политический торг, полагает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Брюссель, вероятно, попытается снизить градус конфронтации, найти техническое решение — например, ускорение ремонта инфраструктуры или международную проверку состояния трубы. Это позволило бы снять часть аргументов Будапешта, указывает он.

Не все так просто

Однако, по мнению ряда экспертов, обострение на Ближнем Востоке, дефицит и взлет цен на нефть способны подтолкнуть ЕС к жесткости в отношении Киева.

« Если обстановка в Ормузском проливе (по нему проходит 20% экспортируемой нефти в мире) не изменится в течение еще 10-12 дней, ситуация с "Дружбой" станет развиваться совсем в ином ключе, уверен Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса Экономического факультета РУДН.

"Возникнет дефицит, углеводородное сырье резко подорожает. Европейцы станут давить на Украину, чтобы там разблокировали нефтепровод. Ведь платить 150-200 долларов за баррель они не могут — в условиях разрастающегося бюджетного дефицита у ЕС просто нет на это средств", — подчеркивает экономист.