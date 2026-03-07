https://ria.ru/20260307/druzhba-2079106852.html
"Перешел черту". Европа готовит ответ на внезапные угрозы Киева
"Перешел черту". Европа готовит ответ на внезапные угрозы Киева - РИА Новости, 07.03.2026
"Перешел черту". Европа готовит ответ на внезапные угрозы Киева
Орбан объявил бойкот Украине и пообещал: никаких 90 миллиардов евро от ЕС Киев не получит, пока не возобновит прокачку по "Дружбе". Зеленский разразился... РИА Новости, 07.03.2026
"Перешел черту". Европа готовит ответ на внезапные угрозы Киева
Зайончковская-Герник: высказывания Зеленского тянут на международный скандал
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Елена Савельева. Орбан объявил бойкот Украине и пообещал: никаких 90 миллиардов евро от ЕС Киев не получит, пока не возобновит прокачку по "Дружбе". Зеленский разразился угрозами в адрес венгерского премьера. Европу это шокировало. Теперь все внимание на Брюссель. Наблюдатели не исключают: после такого вопрос с многомиллиардным кредитом могут вообще снять с повестки.
В Киеве ждут 90 миллиардов евро, а Венгрия и Словакия — возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Обе страны остались без критически необходимых им поставок по вине киевского режима.
Еврокомиссия попросила Украину срочно починить трубу и предоставить доступ к "Дружбе" для оценки ущерба. По данным Financial Times, обратились через офис Зеленского. Без инспекции брюссельские чиновники не могут подтвердить повреждения.
Киев "наотрез отказался" принять инспекторов ЕС, отмечает Politico.
В феврале Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизеля на Украину. Венгрия также пригрозила перекрыть снабжение электроэнергией.
Теперь противостояние обострилось. Словакия 5 марта расторгла соглашение с Киевом по аварийным поставкам электричества. Премьер Роберт Фицо назвал это ответом на нежелание возобновлять транзит нефти.
«
"Нетрудно догадаться о последствиях — это серьезный удар по энергообеспеченности Украины. Там коллапс, и он усугубится. Венгрия давала до 40% необходимой электроэнергии", — говорит доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Фицо также обвинил Зеленского, утверждающего, что трубопровод неисправен, во лжи. Поэтому-то Киев и не пускает инспекторов.
Брюссель не смог одобрить кредит Киеву на 90 миллиардов евро — Будапешт наложил вето.
«
Виктор Орбан пообещал идти до последнего. В частности, Венгрия остановит транзит важных грузов для Украины. А денег от ЕС, подчеркнул он, Киев тем более не увидит.
"Мы не поддадимся на шантаж. Украинцы вымогают деньги у стран ЕС, но мы не будем платить и не пустим их в союз — это уничтожит нашу экономику", — пояснил премьер-министр.
Зеленский пришел в ярость из-за всего этого. И не сдержался.
«
"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не станет блокировать 90 миллиардов евро. И у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — сказал глава режима.
У Киева "нет альтернативы этим деньгам, которые заблокированы одним человеком", добавил он.
Венгрия в шоке. "Это совершенно новая ситуация, когда президент европейской страны угрожает убийством премьер-министру государства — члена НАТО и ЕС", — подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. — Чем бы ни угрожал президент Зеленский в своей примитивной манере, мы не будем платить за их войну".
Резко отреагировали и в Польше.
«
"Это международный скандал, усугубляемый тем фактом, что Европейская комиссия защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем членов Европейского союза! Вместо того чтобы защищать Венгрию, "еврократы" допускают подобный шантаж со стороны Украины", — заявила депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник.
В ЕК высказывания Зеленского признали неприемлемыми.
"Не должно быть угроз в адрес государств — членов ЕС. И я повторяю: мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу", — отметил представитель ЕК Олоф Жилл.
В Москве угрозы Зеленского восприняли с иронией.
«
"Пора применять пятую статью НАТО", — пошутил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Теперь ключевой вопрос: займет ли Брюссель более жесткую позицию по отношению к Киеву или же продолжит давить на Будапешт.
«
С учетом того, что Венгрия фактически увязала разблокировку пакета помощи с восстановлением прокачки нефти по трубопроводу, ситуация вокруг "Дружбы" и кредита ЕС, скорее всего, превратится в затяжной политический торг, полагает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Брюссель, вероятно, попытается снизить градус конфронтации, найти техническое решение — например, ускорение ремонта инфраструктуры или международную проверку состояния трубы. Это позволило бы снять часть аргументов Будапешта, указывает он.
Однако, по мнению ряда экспертов, обострение на Ближнем Востоке, дефицит и взлет цен на нефть способны подтолкнуть ЕС к жесткости в отношении Киева.
«
Если обстановка в Ормузском проливе (по нему проходит 20% экспортируемой нефти в мире) не изменится в течение еще 10-12 дней, ситуация с "Дружбой" станет развиваться совсем в ином ключе, уверен Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса Экономического факультета РУДН.
"Возникнет дефицит, углеводородное сырье резко подорожает. Европейцы станут давить на Украину, чтобы там разблокировали нефтепровод. Ведь платить 150-200 долларов за баррель они не могут — в условиях разрастающегося бюджетного дефицита у ЕС просто нет на это средств", — подчеркивает экономист.
Пока в ЕС советуют Киеву побыстрее снять блокаду с "Дружбы" в обмен на кредит. Тем более что дело зашло в тупик. Еврокомиссия пока не смогла найти способ обойти вето Венгрии. В Брюсселе понимают: быстро эту проблему не решить.