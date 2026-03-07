https://ria.ru/20260307/dostavka-2079172613.html
Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи
Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Жителям города Гуляйполе в Запорожской области до его освобождения ВС России приходилось платить деньги "старшей по улице" за доставку гуманитарной помощи, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова.
"У нас там была главная женщина по улице, вот она привозила гуманитарку с соседнего села, но, чтобы получить эту гуманитарку, надо было ей заплатить за доставку", - сказала агентству беженка.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года заявило, что группировка "Восток" освободила Гуляйполе.