Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 07.03.2026 (обновлено: 05:45 07.03.2026)
Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи
Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи - РИА Новости, 07.03.2026
Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи
Жителям города Гуляйполе в Запорожской области до его освобождения ВС России приходилось платить деньги "старшей по улице" за доставку гуманитарной помощи,... РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи

РИА Новости: жители до освобождения Гуляйполя платили за доставку гумпомощи

© РИА Новости / Студия Рогаткина | Перейти в медиабанкГуляйполе Запорожской области
Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Студия Рогаткина
Перейти в медиабанк
Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Жителям города Гуляйполе в Запорожской области до его освобождения ВС России приходилось платить деньги "старшей по улице" за доставку гуманитарной помощи, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова.
"У нас там была главная женщина по улице, вот она привозила гуманитарку с соседнего села, но, чтобы получить эту гуманитарку, надо было ей заплатить за доставку", - сказала агентству беженка.
Минобороны РФ 27 декабря 2025 года заявило, что группировка "Восток" освободила Гуляйполе.
Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мужчин из Гуляйполя забирали на фронт по спискам на помощь
5 марта, 01:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
