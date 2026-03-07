Жители Гуляйполя до освобождения города платили за доставку гумпомощи

ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Жителям города Гуляйполе в Запорожской области до его освобождения ВС России приходилось платить деньги "старшей по улице" за доставку гуманитарной помощи, рассказала РИА Новости беженка Яна Терехова.

"У нас там была главная женщина по улице, вот она привозила гуманитарку с соседнего села, но, чтобы получить эту гуманитарку, надо было ей заплатить за доставку", - сказала агентству беженка.