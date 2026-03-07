https://ria.ru/20260307/donbass-2079283725.html
Более 70 боевиков осуждены на пожизненный срок за преступления на Донбассе
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 70 боевиков и наемников осуждены судебными органами Донбасса к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бастрыкин
заявил, что в настоящее время судебными органами Донбасса
постановлены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, осужденных к длительным срокам наказания.
"В том числе 71 лицо - к пожизненному лишению свободы за совершение убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными", - сказал Бастрыкин.
Председатель СК РФ
также отметил, что в целях защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей организовано рассмотрение более 83 тысяч обращений по фактам неполной выплаты денежного довольствия и иных выплат, не надлежащего оказания медицинской помощи военнослужащим и содействия в розыске родственников, а также по иным вопросам.
"Проведено 5143 личных приема участников специальной военной операции, мы посетили 53 госпиталя, где встречались с ранеными, отвечали на их вопросы, проводили там приемы и оказывали необходимую помощь раненым бойцам", - уточнил Бастрыкин.
Он также подчеркнул, что проводится работа по обеспечению правопорядка на новых территориях.
"Мы образовали там четыре управления, которые активно работают, и в 2025 году следователями указанных управлений передано в суд 1823 уголовных дела", - добавил Бастрыкин.