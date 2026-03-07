Рейтинг@Mail.ru
Более 70 боевиков осуждены на пожизненный срок за преступления на Донбассе - РИА Новости, 07.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 07.03.2026
Более 70 боевиков осуждены на пожизненный срок за преступления на Донбассе
Более 70 боевиков осуждены на пожизненный срок за преступления на Донбассе
Более 70 боевиков осуждены на пожизненный срок за преступления на Донбассе
Более 70 боевиков и наемников осуждены судебными органами Донбасса к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей и жестокое обращение с... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T20:54:00+03:00
2026-03-07T20:54:00+03:00
россия
донбасс
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
россия, донбасс, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Донбасс, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Более 70 боевиков осуждены на пожизненный срок за преступления на Донбассе

Бастрыкин: более 70 боевиков осуждены пожизненно за преступления на Донбассе

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 70 боевиков и наемников осуждены судебными органами Донбасса к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бастрыкин заявил, что в настоящее время судебными органами Донбасса постановлены обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и наемников, осужденных к длительным срокам наказания.
"В том числе 71 лицо - к пожизненному лишению свободы за совершение убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными", - сказал Бастрыкин.
Председатель СК РФ также отметил, что в целях защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей организовано рассмотрение более 83 тысяч обращений по фактам неполной выплаты денежного довольствия и иных выплат, не надлежащего оказания медицинской помощи военнослужащим и содействия в розыске родственников, а также по иным вопросам.
"Проведено 5143 личных приема участников специальной военной операции, мы посетили 53 госпиталя, где встречались с ранеными, отвечали на их вопросы, проводили там приемы и оказывали необходимую помощь раненым бойцам", - уточнил Бастрыкин.
Он также подчеркнул, что проводится работа по обеспечению правопорядка на новых территориях.
"Мы образовали там четыре управления, которые активно работают, и в 2025 году следователями указанных управлений передано в суд 1823 уголовных дела", - добавил Бастрыкин.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
