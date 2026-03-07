Рейтинг@Mail.ru
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/doma-2079213122.html
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света - РИА Новости, 07.03.2026
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света
Около 900 домовладений в Винницкой области Украины остались обесточены из-за повреждений энергетической инфраструктуры, заявила в субботу глава Винницкой... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:52:00+03:00
2026-03-07T12:52:00+03:00
в мире
винницкая область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76918/49/769184997_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_f119685a670a832a398a3733a12a8530.jpg
https://ria.ru/20260307/udar-2079208655.html
винницкая область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76918/49/769184997_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3630ba8f10ff0f3713e63f8d7bac2812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, винницкая область, украина
В мире, Винницкая область, Украина
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света

В Винницкой области Украины около 900 домов остались без света

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Около 900 домовладений в Винницкой области Украины остались обесточены из-за повреждений энергетической инфраструктуры, заявила в субботу глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Винницкой области… повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Обесточенными остаются около 900 домовладений", - написала Заболотная в своем Telegram-канале.
Сообщается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 12:14
 
В миреВинницкая областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала