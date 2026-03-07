https://ria.ru/20260307/doma-2079213122.html
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света - РИА Новости, 07.03.2026
В Винницкой области Украины сотни домов остались без света
Около 900 домовладений в Винницкой области Украины остались обесточены из-за повреждений энергетической инфраструктуры, заявила в субботу глава Винницкой... РИА Новости, 07.03.2026
В Винницкой области Украины около 900 домов остались без света