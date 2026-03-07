Рейтинг@Mail.ru
В Киеве остались без отопления почти 2700 домов - РИА Новости, 07.03.2026
11:43 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/doma-2079204236.html
В Киеве остались без отопления почти 2700 домов
В Киеве остались без отопления почти 2700 домов - РИА Новости, 07.03.2026
В Киеве остались без отопления почти 2700 домов
Почти 2700 многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения из-за повреждений объекта критической инфраструктуры, заявил в субботу мэр украинской... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:43:00+03:00
2026-03-07T11:43:00+03:00
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076067680_0:0:2470:1389_1920x0_80_0_0_a6e13aa7a5007ea3a7a39513501fb2ae.jpg
киев
украина
В Киеве остались без отопления почти 2700 домов

Кличко: почти 2700 домов в Киеве остались без тепла из-за повреждения ТЭЦ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Почти 2700 многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения из-за повреждений объекта критической инфраструктуры, заявил в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В результате… повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки. Всего в городе без тепла около 2700 домов", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что эта цифра включает часть многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
Ранее Кличко сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 (Дарницкой ТЭЦ) в Киеве займет не менее двух месяцев.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
