В Киеве остались без отопления почти 2700 домов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Почти 2700 многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения из-за повреждений объекта критической инфраструктуры, заявил в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко добавил, что эта цифра включает часть многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.