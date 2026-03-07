В Киеве остались без отопления почти 2700 домов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Почти 2700 многоквартирных домов в Киеве остались без теплоснабжения из-за повреждений объекта критической инфраструктуры, заявил в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В результате… повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки. Всего в городе без тепла около 2700 домов", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что эта цифра включает часть многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
Ранее Кличко сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 (Дарницкой ТЭЦ) в Киеве займет не менее двух месяцев.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.