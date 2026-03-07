Рейтинг@Mail.ru
Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров
18:49 07.03.2026
Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров
в мире
катар
лондон
париж
военная операция сша и израиля против ирана
катар
лондон
париж
2026
в мире, катар, лондон, париж, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Лондон, Париж, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Bernat ArmangueСамолет авиакомпании Qatar Airways
Самолет авиакомпании Qatar Airways
© AP Photo / Bernat Armangue
Самолет авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways 8 марта организует вывозные авиарейсы в Доху для пассажиров, застрявших из-за боевых действий на Ближнем Востоке, из нескольких городов мира, включая Бангкок.
Рейсы предназначены только для пассажиров, имеющих на руках билеты до Дохи, в то время как пассажиры, летящие транзитом через Катар, этими рейсами вывозиться не будут, говорится в объявлении авиакомпании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Управление гражданской авиации Катара выдало временное разрешение на создание ограниченного операционного полетного коридора. Рейсы в международный аэропорт Хамад будут доступны 8 марта 2026 года из следующих городов: Лондон (LHR), Париж (CDG), Мадрид (MAD), Рим (FCO), Франкфурт (FRA) и Бангкок (BKK)", - сообщает авиакомпания.
Эти рейсы предназначены только для пассажиров, конечным пунктом назначения которых является Доха, говорится в объявлении.
В миреКатарЛондонПарижВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
