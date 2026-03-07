Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров

БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways 8 марта организует вывозные авиарейсы в Доху для пассажиров, застрявших из-за боевых действий на Ближнем Востоке, из нескольких городов мира, включая Бангкок.

Рейсы предназначены только для пассажиров, имеющих на руках билеты до Дохи, в то время как пассажиры, летящие транзитом через Катар, этими рейсами вывозиться не будут, говорится в объявлении авиакомпании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.