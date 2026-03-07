https://ria.ru/20260307/doha-2079263755.html
Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров
Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров - РИА Новости, 07.03.2026
Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров
Авиакомпания Qatar Airways 8 марта организует вывозные авиарейсы в Доху для пассажиров, застрявших из-за боевых действий на Ближнем Востоке, из нескольких... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:49:00+03:00
2026-03-07T18:49:00+03:00
2026-03-07T18:49:00+03:00
в мире
катар
лондон
париж
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749413584_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_ad7c48bae5ebce79acafbdb2297a5741.jpg
https://ria.ru/20260307/dubaj-2079213731.html
катар
лондон
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749413584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b627bcfb1e84ba6e5a18362e11fd32d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, лондон, париж, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Лондон, Париж, Военная операция США и Израиля против Ирана
Qatar Airways организует вывозные рейсы в Доху для застрявших пассажиров
РИА Новости: Qatar Airways организует 8 марта вывозные рейсы в Доху
БАНГКОК, 7 мар – РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways 8 марта организует вывозные авиарейсы в Доху для пассажиров, застрявших из-за боевых действий на Ближнем Востоке, из нескольких городов мира, включая Бангкок.
Рейсы предназначены только для пассажиров, имеющих на руках билеты до Дохи, в то время как пассажиры, летящие транзитом через Катар, этими рейсами вывозиться не будут, говорится в объявлении авиакомпании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Управление гражданской авиации Катара
выдало временное разрешение на создание ограниченного операционного полетного коридора. Рейсы в международный аэропорт Хамад будут доступны 8 марта 2026 года из следующих городов: Лондон
(LHR), Париж
(CDG), Мадрид
(MAD), Рим
(FCO), Франкфурт (FRA) и Бангкок
(BKK)", - сообщает авиакомпания.
Эти рейсы предназначены только для пассажиров, конечным пунктом назначения которых является Доха
, говорится в объявлении.