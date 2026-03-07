Рябков высказался о новом возможном договоре по контролю над вооружениями

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Рассуждать о том, какие параметры должны быть заложены в новый договор по контролю над вооружениями, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях, преждевременно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твердо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет", - пояснил он.