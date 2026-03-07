https://ria.ru/20260307/dogovor-2079217944.html
Рябков высказался о новом возможном договоре по контролю над вооружениями
Рябков высказался о новом возможном договоре по контролю над вооружениями - РИА Новости, 07.03.2026
Рябков высказался о новом возможном договоре по контролю над вооружениями
Рассуждать о том, какие параметры должны быть заложены в новый договор по контролю над вооружениями, который может прийти на смену истекшему Договору о... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:41:00+03:00
2026-03-07T13:41:00+03:00
2026-03-07T13:41:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260307/soobscheniya-2079176986.html
https://ria.ru/20260224/ssha-2076399530.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Рябков высказался о новом возможном договоре по контролю над вооружениями
Рябков назвал преждевременными рассуждения о параметрах нового договора по СНВ
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Рассуждать о том, какие параметры должны быть заложены в новый договор по контролю над вооружениями, который может прийти на смену истекшему Договору о стратегических наступательных вооружениях, преждевременно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все это сугубо умозрительные сценарии. Рассуждения на эту тему, на мой взгляд, преждевременные", - сказал Рябков
, отвечая на вопрос, каким в Москве
видят будущий договор.
Замминистра напомнил, что на сегодняшний день США
отвергли инициативу России
о том, чтобы стороны продолжали еще в течение года после истечения срока действия ДСНВ придерживаться центральных количественных ограничений на стратегические вооружения. При этом, добавил Рябков, США выдвинули альтернативную, но нереалистичную идею, "жестко замкнув перспективы выработки любого нового соглашения на участие в нем Китая".
"Очевидно, что американцы прекрасно знают о последовательной позиции наших китайских друзей, которые на нынешнем отрезке твердо исключают для себя такую возможность. Логически из этого вытекает, что ни о каком новом соглашении на сегодня оснований говорить нет", - пояснил он.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин
в сентябре прошлого года выступил с предложением о том, чтобы РФ и США на взаимной основе придерживались лимитов на стратегические вооружения, определенные по договору, в течение еще одного года после истечения срока его действия. Президент США Дональд Трамп
называл это предложение "хорошей идеей", однако, официального ответа из Вашингтона
не последовало. В день окончания ДСНВ российским МИД объявил, что отныне стороны договора больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями по договору, включая его центральные положения. При этом, РФ намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.