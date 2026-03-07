Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти - РИА Новости, 07.03.2026
21:05 07.03.2026
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти - РИА Новости, 07.03.2026
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 07.03.2026
россия
германия
кирилл дмитриев
алиса вайдель
российский фонд прямых инвестиций
россия
германия
россия, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Германия, Кирилл Дмитриев, Алиса Вайдель, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев поддержал слова лидера АдГ о покупке доступной нефти

Дмитриев поддержал лидера АдГ Вайдель, выступившую против антироссийских санкций

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал слова лидера немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель, выступившей против антироссийских санкций, и назвал ее заявление о покупке доступных энергоносителей забытой истиной.
Дмитриев обратил внимание на пост Вайдель в соцсети Х, в котором она заявляет, что, по мнению ее партии, Германии нужно покупать газ и нефть там, где это наиболее выгодно, поэтому они выступают против антироссийских санкций.
"Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель озвучивает забытую истину: лучше всего покупать доступную нефть и газ и поддерживать диверсифицированный энергетический баланс. Ложь европейских бюрократов рушится, а их ошибки выявляются, когда вступает в силу логика", - написал Дмитриев.
Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Европе
РоссияГерманияКирилл ДмитриевАлиса ВайдельРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
