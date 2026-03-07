Рейтинг@Mail.ru
16:45 07.03.2026
Дмитриев предрек ЕС цунами последствий от неверных решений в энергетике
Дмитриев предрек ЕС цунами последствий от неверных решений в энергетике
экономика, ближний восток, россия, польша, кирилл дмитриев, дональд туск, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, в мире
Экономика, Ближний Восток, Россия, Польша, Кирилл Дмитриев, Дональд Туск, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия, В мире
Дмитриев предрек ЕС цунами последствий от неверных решений в энергетике

Дмитриев заявил, что ЕС ждет цунами последствий от неверных решений в энергетике

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС скоро накроет огромная волна последствий их неверных решений в области энергетики, из-за которых они оказались в проигрышном положении после эскалации на Ближнем Востоке.
Дмитриев обратил внимание на публикацию премьера Польши Дональда Туска в соцсети Х, который задался вопросом, "кто находится в выигрыше" после начавшегося на Ближнем Востоке хаоса, на фоне которого Вашингтон рассматривает возможность снятия санкций с российской нефти.
«

"Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами (в области - ред.) энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле (фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии - ред.) и Кайе (Каллас, главе евродипломатии - ред.)", - ответил Туску Дмитриев.

Энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен, заявил Дмитриев
6 марта, 23:19
ЭкономикаБлижний ВостокРоссияПольшаКирилл ДмитриевДональд ТускЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияВ мире
 
 
