Дмитриев предрек ЕС цунами последствий от неверных решений в энергетике

"Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами (в области - ред.) энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле (фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии - ред.) и Кайе (Каллас, главе евродипломатии - ред.)", - ответил Туску Дмитриев.