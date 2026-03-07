Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Европе

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперёд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Дорогая энергия бьёт по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперёд", - написал он в своем Telegram-канале.
Так Дмитриев прокомментировал статью издания Eastern Herald, посвященную резкому росту цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.