Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Европе
08:11 07.03.2026
Дмитриев оценил рост цен на энергоресурсы в Европе
в мире
сша
россия
ближний восток
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
сша
россия
ближний восток
в мире, сша, россия, ближний восток, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дорогая энергия ставит под вопрос конкурентоспособность Европы на годы вперёд, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Дорогая энергия бьёт по домохозяйствам, душит промышленность ЕС и ставит под вопрос конкурентоспособность континента на годы вперёд", - написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении российской нефти
Вчера, 03:38
Так Дмитриев прокомментировал статью издания Eastern Herald, посвященную резкому росту цен на газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Европа нуждается в России из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил Дмитриев
2 марта, 15:23
 
В миреСШАРоссияБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
