Дмитриев пошутил о том, как русофобы из ЕС будут умолять Москву о нефти

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.
"Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кайя (Каллас, глава евродипломатии - ред.) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях", - написал Дмитриев в соцсети X, сопроводив публикацию анимацией персонажей мультфильма "Гадкий Я" с жалостливым выражением на лицах.
Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.