В Запорожской области трое детей погибли от угарного газа
В Запорожской области трое детей погибли от угарного газа - РИА Новости, 07.03.2026
В Запорожской области трое детей погибли от угарного газа
Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
запорожская область
запорожская область
В Запорожской области трое детей погибли от угарного газа
В запорожском поселке Приазовское трое детей погибли от угарного газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В посёлке городского типа Приазовское в результате пожара в частном домовладении погибли трое маленьких детей", - сообщил губернатор в канале на платформе Мах
.
Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть от отравления угарным газом мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 годов рождения, написал он.
Предварительно установлено, что дети находились дома одни. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции.