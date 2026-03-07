В Запорожской области трое детей погибли от угарного газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Трое малышей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области, ведется следствие, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В посёлке городского типа Приазовское в результате пожара в частном домовладении погибли трое маленьких детей", - сообщил губернатор в канале на платформе Мах

Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть от отравления угарным газом мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 годов рождения, написал он.