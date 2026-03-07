https://ria.ru/20260307/desant-2079167476.html
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
Израильская армия предприняла попытку высадки десанта с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
Al-Mayadeen: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе