СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
03:14 07.03.2026 (обновлено: 15:30 07.03.2026)
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
Израильская армия предприняла попытку высадки десанта с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
сирия
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
хезболла
сирия
ливан
израиль
в мире, сирия, ливан, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, хезболла
В мире, Сирия, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Хезболла
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе

Al-Mayadeen: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный вертолет
Израильский военный вертолет - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный вертолет. Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 мар — РИА Новости. Израильская армия предприняла попытку высадки десанта с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
«

"Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в районе высадки слышны звуки ожесточенных боев.
Тем временем на юге страны в районе поселения Хиям, где продолжаются бои с применением противотанковых ракет, бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы израильских военных.
"Хезболла" возобновила активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
В миреСирияЛиванВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильХезболла
 
 
