В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку

Как уверяла женщина в соцсетях, органы опеки города Сольцы уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник. Впоследствии, по словам прабабушки, именно он и установил опеку над ребенком. Следователи организовали доследсвенную проверку.