Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/delo-2079274272.html
В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку
В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку - РИА Новости, 07.03.2026
В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку
Возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки в Новгородской области после передачи трехлетней девочки, чья мама умерла, под опеку не прабабушке, а чужому РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T19:44:00+03:00
2026-03-07T19:44:00+03:00
происшествия
новгородская область
сольцы
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
https://ria.ru/20260219/delo-2075539731.html
новгородская область
сольцы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, сольцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Сольцы, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку

СК возбудил дело после передачи ребенка чужому человеку, а не прабабушке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки в Новгородской области после передачи трехлетней девочки, чья мама умерла, под опеку не прабабушке, а чужому человеку, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Предварительно установлено, что в январе в городе Сольцы Новгородской области погибла женщина, ее трехлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка, проживающая в Вологде, обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка под попечительство. Однако когда она получила заключение о возможности быть законным представителем, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью.
Как уверяла женщина в соцсетях, органы опеки города Сольцы уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник. Впоследствии, по словам прабабушки, именно он и установил опеку над ребенком. Следователи организовали доследсвенную проверку.
"В Новгородской области возбуждено уголовное дело о халатности при передаче ребёнка под опеку... По версии следствия, должностные лица администрации Солецкого округа, зная о наличии родственника-кандидата, не приняли мер по информированию и содействию в оформлении опеки",- говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Новгородский СК завел новое дело из-за девочки, гулявшей без верхней одежды
19 февраля, 17:04
 
ПроисшествияНовгородская областьСольцыРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала