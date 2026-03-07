В Новгородской области завели дело после передачи ребенка чужому человеку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки в Новгородской области после передачи трехлетней девочки, чья мама умерла, под опеку не прабабушке, а чужому человеку, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Предварительно установлено, что в январе в городе Сольцы Новгородской области погибла женщина, ее трехлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка, проживающая в Вологде, обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка под попечительство. Однако когда она получила заключение о возможности быть законным представителем, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью.
Как уверяла женщина в соцсетях, органы опеки города Сольцы уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник. Впоследствии, по словам прабабушки, именно он и установил опеку над ребенком. Следователи организовали доследсвенную проверку.
"В Новгородской области возбуждено уголовное дело о халатности при передаче ребёнка под опеку... По версии следствия, должностные лица администрации Солецкого округа, зная о наличии родственника-кандидата, не приняли мер по информированию и содействию в оформлении опеки",- говорится в сообщении.