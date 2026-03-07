Вучич рассказал о состоянии здоровья Дачича

БЕЛГРАД, 7 мар - РИА Новости. Состояние здоровья вице-премьера и министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича улучшилось, вскоре он будет выписан из больницы, сообщил в субботу президент Сербии Александр Вучич.
"Ивица действительно в хорошем состоянии, поправляется и вскоре выйдет из больницы. Я посчитал, что если бы он так лег в больницу за границей, ему бы пяти лет работы не хватило, чтобы оплатить лечение ", - иронично сказал Вучич на представлении национальной стратегии "Сербия 2030", где особое внимание уделил строительству больниц и вложениям в здравоохранение и медицинскую и социальную защиту.
МВД Сербии ранее опубликовало выдержки из письма поддержки Дачичу главы МИД РФ Сергея Лаврова, который подчеркнул, что вклад сербского министра в сотрудничество Москвы и Белграда "трудно переоценить". Слова поддержки также направили министры из Венгрии, Австрии, Северной Македонии.
Дачич возглавляет Социалистическую партию Сербии (СПС) - крупнейшего коалиционного партнера правящей Сербской прогрессивной партии президента Вучича. Шестидесятилетний Дачич, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии, раннее сообщал, что болеет сахарным диабетом.
