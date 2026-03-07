https://ria.ru/20260307/chp-2079300181.html
В Краснодаре проверяют заявления о повреждении автомобилей на парковке
В Краснодаре проверяют заявления о повреждении автомобилей на парковке
Сотрудники полиции проверяют заявления о повреждении неизвестным множества автомобилей на парковке жилого комплекса "Фонтан" в Краснодаре, сообщает городское... РИА Новости, 07.03.2026
