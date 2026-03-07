Рейтинг@Mail.ru
23:38 07.03.2026
В Краснодаре проверяют заявления о повреждении автомобилей на парковке
В Краснодаре проверяют заявления о повреждении автомобилей на парковке
происшествия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодар
происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре проверяют заявления о повреждении автомобилей на парковке

Полиция Краснодара проверяет заявления о порче автомобилей на парковке ЖК

КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют заявления о повреждении неизвестным множества автомобилей на парковке жилого комплекса "Фонтан" в Краснодаре, сообщает городское УМВД России.
По информации региональных пабликов, на парковке ЖК "Фонтан" в Краснодаре неизвестный повредил более десяти машин. У автомобилей были разбиты стекла и повреждены кузова. Владельцы написали заявления в полицию.
"Сегодня в дежурную часть отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Краснодару поступило несколько заявлений по факту повреждения неизвестным автомобилей на парковке ЖК "Фонтан". В настоящее время сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Пьяный автослесарь без прав угнал Matiz клиентки в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Волгограде автослесарь без прав угнал авто клиентки и устроил ДТП
6 марта, 17:17
 
ПроисшествияКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
