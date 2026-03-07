https://ria.ru/20260307/chp-2079241857.html
Офис ВТБ в Путилково сегодня не работал
Офис ВТБ в Путилково сегодня не работал - РИА Новости, 07.03.2026
Офис ВТБ в Путилково сегодня не работал
Пострадавших в результате инцидента в офисе ВТБ в Путилково нет, офис сегодня не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:41:00+03:00
2026-03-07T16:41:00+03:00
2026-03-07T16:41:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079232313_0:62:1020:636_1920x0_80_0_0_fdcb2b34cbd540808fd5067d53580f95.jpg
https://ria.ru/20250306/bankomat-2003419779.html
россия
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079232313_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_b75a044faae1c38b2606fccf4a4c3add.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красногорск
Происшествия, Россия, Красногорск
Офис ВТБ в Путилково сегодня не работал
РИА Новости: офис ВТБ в Путилково сегодня не работал, пострадавших нет
МОСКВА, 7 марта - РИА Новости. Пострадавших в результате инцидента в офисе ВТБ в Путилково нет, офис сегодня не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В результате инцидента в нашем офисе в Путилково никто не пострадал. Офис сегодня не работал, сейчас он закрыт до восстановления. Мы оказываем содействие следствию по выяснению всех деталей произошедшего", - говорится в сообщении.
В субботу администрация городского округа сообщала, что пожар произошел в отделении банка ВТБ в красногорском Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет. Ряд СМИ, в том числе Telegram-каналы "Осторожно, новости", "112" и Mash, утверждал, что взрыв произошел в отделении банка ВТБ в Путилково. Предварительно, мужчина подорвал банкомат.