Офис ВТБ в Путилково сегодня не работал

МОСКВА, 7 марта - РИА Новости. Пострадавших в результате инцидента в офисе ВТБ в Путилково нет, офис сегодня не работал, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В результате инцидента в нашем офисе в Путилково никто не пострадал. Офис сегодня не работал, сейчас он закрыт до восстановления. Мы оказываем содействие следствию по выяснению всех деталей произошедшего", - говорится в сообщении.