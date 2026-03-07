Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины
16:09 07.03.2026
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины
2026
происшествия, стаханов, луганская народная республика
Происшествия, Стаханов, Луганская Народная Республика
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины

В Стаханове в ЛНР взорвалась машина, один человек пострадал

ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Машина взорвалась в ночь на субботу в городе Стаханов Луганской Народной Республики, предварительно, один человек пострадал и был госпитализирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ночью в Стаханове произошло ЧП, взорвался автомобиль, предварительно, один человек пострадал", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что пострадавшего госпитализировала карета скорой помощи.
