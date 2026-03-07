https://ria.ru/20260307/chp-2079236633.html
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины - РИА Новости, 07.03.2026
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины
Машина взорвалась в ночь на субботу в городе Стаханов Луганской Народной Республики, предварительно, один человек пострадал и был госпитализирован, сообщили РИА РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:09:00+03:00
2026-03-07T16:09:00+03:00
2026-03-07T16:09:00+03:00
происшествия
стаханов
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_c62449da0ea8ad1895545f4d13e64311.jpg
https://ria.ru/20260224/sud-2076506403.html
стаханов
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_06ff484ad61f6bc51c6d867d83e81dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стаханов, луганская народная республика
Происшествия, Стаханов, Луганская Народная Республика
В ЛНР один человек пострадал при взрыве машины
В Стаханове в ЛНР взорвалась машина, один человек пострадал