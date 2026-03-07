https://ria.ru/20260307/chp-2079235515.html
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали - РИА Новости, 07.03.2026
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали
Подросток, устроивший пожар в отделении банка ВТБ в Путилково, задержан, сообщает подмосковный главк МВД России. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:00:00+03:00
2026-03-07T16:00:00+03:00
2026-03-07T16:02:00+03:00
происшествия
красногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красногорск
