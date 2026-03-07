Рейтинг@Mail.ru
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали - РИА Новости, 07.03.2026
16:00 07.03.2026
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали
Подросток, устроивший пожар в отделении банка ВТБ в Путилково, задержан, сообщает подмосковный главк МВД России. РИА Новости, 07.03.2026
Новости
происшествия, красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подростка, устроившего поджог банкомата в Путилково, задержали

Устроившего поджог банкомата в красногорском Путилково подростка задержали

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подросток, устроивший пожар в отделении банка ВТБ в Путилково, задержан, сообщает подмосковный главк МВД России.
Ранее в администрации городского округа Красногорск сообщили, что пожар произошел в отделении банка ВТБ в Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет. Позже в подмосковной прокуратуре добавили, что инцидент произошел, предварительно, из-за подростка, который по указанию неизвестных поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.
"Подросток установлен и задержан", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Иностранец с помощью ледоруба пытался вскрыть банкомат в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иностранец пытался ледорубом вскрыть банкомат в центре Москвы
4 марта, 13:28
 
ПроисшествияКрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
