Подросток, предварительно, поджег канистру в отделении банка в Подмосковье
Подросток, предварительно, поджег канистру в отделении банка в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2026
Подросток, предварительно, поджег канистру в отделении банка в Подмосковье
Инцидент в отделении банка в красногорском Путилково произошел, предварительно, из-за подростка, который по указанию неизвестных поджег канистру с... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T15:38:00+03:00
2026-03-07T15:38:00+03:00
2026-03-07T15:48:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
красногорск
Подросток, предварительно, поджег канистру в отделении банка в Подмосковье
Подросток, предварительно, поджег канистру в отделении банка в Путилково
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Инцидент в отделении банка в красногорском Путилково произошел, предварительно, из-за подростка, который по указанию неизвестных поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в прокуратуре Московской области.
Ранее в администрации городского округа Красногорск сообщили, что пожар произошел в отделении банка ВТБ в Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет.
"Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в отделение банка в поселке Путилково. По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - говорится в сообщении прокуратуры в канале на платформе Max.
В ведомстве подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет.