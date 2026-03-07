Последствия возгорания в отделении банка в Путилково

Подросток, предварительно, поджег канистру в отделении банка в Подмосковье

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Инцидент в отделении банка в красногорском Путилково произошел, предварительно, из-за подростка, который по указанию неизвестных поджег канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в прокуратуре Московской области.

Ранее в администрации городского округа Красногорск сообщили, что пожар произошел в отделении банка ВТБ в Путилково, его потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет.

"Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в отделение банка в поселке Путилково. По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - говорится в сообщении прокуратуры в канале на платформе Max.