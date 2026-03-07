https://ria.ru/20260307/chity-2079152331.html
Белый дом прокомментировал удары по Ирану чит-кодом из GTA
Белый дом прокомментировал удары по Ирану чит-кодом из GTA - РИА Новости, 07.03.2026
Белый дом прокомментировал удары по Ирану чит-кодом из GTA
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг прокомментировал удары по Ирану чит-кодом для видеоигры GTA: San Andreas, дающим игроку бесконечный запас... РИА Новости, 07.03.2026
Белый дом прокомментировал удары по Ирану чит-кодом из GTA
Белый дом прокомментировал удары по Ирану читом на бесконечные патроны из GTA