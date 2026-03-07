Рейтинг@Mail.ru
Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 07.03.2026 (обновлено: 17:30 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/chislo-2079237744.html
Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов
Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов - РИА Новости, 07.03.2026
Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов
Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% в годовом выражении, чаще всего самостоятельные... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T16:15:00+03:00
2026-03-07T17:30:00+03:00
россия
сочи
архыз
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983321712_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_081fea6e963009d27d7b38c926bc8480.jpg
https://ria.ru/20260225/puteshestviya-2076744303.html
https://realty.ria.ru/20260213/kurort--2073941276.html
россия
сочи
архыз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983321712_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_312859b1f80d7f63c335fd10c3e6f61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, архыз, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Сочи, Архыз, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов

Бронирование отелей на российских горнолыжных курортах этой зимой выросло на 6%

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПодъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи
Подъемник горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Подъемник горнолыжного курорта "Красная Поляна" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% в годовом выражении, чаще всего самостоятельные путешественники выбирали горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития.
"Число бронирований гостиниц и других объектов размещения на горнолыжных курортах России в декабре – феврале в среднем увеличилось на 6% год к году, подсчитали аналитики Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ)", - говорится в сообщении министерства.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Стоимость отдыха на горнолыжных курортах России в марте заметно снизится
25 февраля, 23:38
Лидерами по объему бронирований среди самостоятельных путешественников были горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш. В то же время онлайн-агрегаторы отметили перераспределение спроса с традиционно популярных курортов на регионы с более суровым климатом. Например, по статистике "Яндекс Путешествий", интерес к гостиницам на Сахалине вырос на 31%, в Челябинской области - на 24%. Похожая тенденция прослеживается среди бронирований на сервисе "Островок": рост количества броней на Манжероке в этом сезоне составил 43%, а в Кировске Мурманской области - 27%.
По данным "Островка", средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на горнолыжных курортах России в этом сезоне составила 12,3 тысячи рублей, увеличившись год к году на 8%.
Сервис онлайн-бронирований "Авито Путешествия" также отметил рост спроса в посуточном сегменте. На горнолыжных курортах она сильнее всего выросла в Южно-Сахалинске, в Байкальске Иркутской области и в Губахе Пермского края. А самые доступные посуточные квартиры были в челябинском Златоусте (в среднем 2,5 тысячи рублей за ночь), Нижнем Тагиле (2,7 тысячи рублей), Красноярске (2,9 тысячи рублей) и Губахе (3,9 тысячи рублей).
В министерстве напомнили, что в последние годы не мало было сделано для развития туристической инфраструктуры. В том числе в этом сезоне туристы впервые в полном объеме оценили возможности новых курортов "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье.
"На "Эльбрусе" запущены две новые канатные дороги и система оснежения, расширены зоны катания в Манжероке, Белокурихе, Губахе и Магаданской области. Это позволяет распределять турпоток и повышать качество отдыха", - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба.
"Сильные снегопады в этом году привели на склоны много новичков, которым даже не нужно было далеко ехать благодаря наличию горнолыжных комплексов в своем или соседнем регионе - сейчас зимняя туристическая инфраструктура развивается почти по всей стране", - отметил директор АТАГ Александр Брагин.
Отдыхающие на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эмин Агаларов может создать горнолыжный курорт в Сочи
13 февраля, 00:00
 
РоссияСочиАрхызМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала