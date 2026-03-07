Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% в годовом выражении, чаще всего самостоятельные путешественники выбирали горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития.
"Число бронирований гостиниц и других объектов размещения на горнолыжных курортах России в декабре – феврале в среднем увеличилось на 6% год к году, подсчитали аналитики Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ)", - говорится в сообщении министерства.
Лидерами по объему бронирований среди самостоятельных путешественников были горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш. В то же время онлайн-агрегаторы отметили перераспределение спроса с традиционно популярных курортов на регионы с более суровым климатом. Например, по статистике "Яндекс Путешествий", интерес к гостиницам на Сахалине вырос на 31%, в Челябинской области - на 24%. Похожая тенденция прослеживается среди бронирований на сервисе "Островок": рост количества броней на Манжероке в этом сезоне составил 43%, а в Кировске Мурманской области - 27%.
По данным "Островка", средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на горнолыжных курортах России в этом сезоне составила 12,3 тысячи рублей, увеличившись год к году на 8%.
Сервис онлайн-бронирований "Авито Путешествия" также отметил рост спроса в посуточном сегменте. На горнолыжных курортах она сильнее всего выросла в Южно-Сахалинске, в Байкальске Иркутской области и в Губахе Пермского края. А самые доступные посуточные квартиры были в челябинском Златоусте (в среднем 2,5 тысячи рублей за ночь), Нижнем Тагиле (2,7 тысячи рублей), Красноярске (2,9 тысячи рублей) и Губахе (3,9 тысячи рублей).
В министерстве напомнили, что в последние годы не мало было сделано для развития туристической инфраструктуры. В том числе в этом сезоне туристы впервые в полном объеме оценили возможности новых курортов "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье.
"На "Эльбрусе" запущены две новые канатные дороги и система оснежения, расширены зоны катания в Манжероке, Белокурихе, Губахе и Магаданской области. Это позволяет распределять турпоток и повышать качество отдыха", - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба.
"Сильные снегопады в этом году привели на склоны много новичков, которым даже не нужно было далеко ехать благодаря наличию горнолыжных комплексов в своем или соседнем регионе - сейчас зимняя туристическая инфраструктура развивается почти по всей стране", - отметил директор АТАГ Александр Брагин.
