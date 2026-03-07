Бронирование отелей на горнолыжных курортах выросло на шесть процентов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число бронирований гостиниц и апартаментов на горнолыжных курортах России этой зимой выросло на 6% в годовом выражении, чаще всего самостоятельные путешественники выбирали горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития.

"Число бронирований гостиниц и других объектов размещения на горнолыжных курортах России в декабре – феврале в среднем увеличилось на 6% год к году, подсчитали аналитики Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ)", - говорится в сообщении министерства.

Лидерами по объему бронирований среди самостоятельных путешественников были горный кластер Сочи, Архыз и Шерегеш . В то же время онлайн-агрегаторы отметили перераспределение спроса с традиционно популярных курортов на регионы с более суровым климатом. Например, по статистике "Яндекс Путешествий", интерес к гостиницам на Сахалине вырос на 31%, в Челябинской области - на 24%. Похожая тенденция прослеживается среди бронирований на сервисе "Островок": рост количества броней на Манжероке в этом сезоне составил 43%, а в Кировске Мурманской области - 27%.

По данным "Островка", средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на горнолыжных курортах России в этом сезоне составила 12,3 тысячи рублей, увеличившись год к году на 8%.

В министерстве напомнили, что в последние годы не мало было сделано для развития туристической инфраструктуры. В том числе в этом сезоне туристы впервые в полном объеме оценили возможности новых курортов "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье.

"На "Эльбрусе" запущены две новые канатные дороги и система оснежения, расширены зоны катания в Манжероке, Белокурихе , Губахе и Магаданской области . Это позволяет распределять турпоток и повышать качество отдыха", - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников , которого цитирует пресс-служба.