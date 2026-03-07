Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын больше не поверит в искренность США, считает эксперт - РИА Новости, 07.03.2026
03:21 07.03.2026 (обновлено: 08:38 07.03.2026)
Ким Чен Ын больше не поверит в искренность США, считает эксперт
Ким Чен Ын больше не поверит в искренность США, считает эксперт
Ким Чен Ын больше не поверит в искренность США, считает эксперт

Ыль Чхуль: Ким Чен Ын больше не поверит США после убийства Хаменеи

СЕУЛ, 7 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын больше не поверит в "искренность" США, призывающих Пхеньян к диалогу, после того, как Штаты обошлись с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, поделился мнением с РИА Новости профессор Института проблем Дальнего Востока университета Кённам Им Ыль Чхуль.
Как отметил эксперт, Ким Чен Ын уже на собственном опыте понял, насколько непредсказуемой может быть сделка с Вашингтоном, после провала саммита в Ханое в 2019 году.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Белый дом заявил, что позиция США по отношению к КНДР не изменилась
4 марта, 22:07
По его словам, Ким Чен Ын понимает, что руководство США "может заключить с ним соглашение, но затем в любой момент отвернуться", действуя в своих внутриполитических интересах.
Им Ыль Чхуль полагает, что прежняя дипломатическая риторика или разговоры о личных отношениях президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына теперь не имеют значения.
"Ведь тот факт, что США на протяжении многих лет собирали точную разведывательную информацию для ликвидации верховного лидера Ирана и продемонстрировали молниеносную реализацию операции Epic Fury, стал для КНДР не просто предупреждением, а "экзистенциальной угрозой", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, Ким Чен Ын осознаёт, что методы разведки и схемы нанесения ударов, применённые США против Ирана, могут быть применены и против КНДР аналогичным или ещё более совершенным образом.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
NYT рассказала о тайной спецоперации США в КНДР в 2019 году
5 сентября 2025, 17:19
Эксперт полагает, что вероятность того, что КНДР поверит искренности предложений США о диалоге без предварительных условий, практически равна нулю. "Демонстрация США разведывательных возможностей и решительных ударов в Иране скорее не подтолкнёт Ким Чен Ына к переговорам, а наоборот усилит его стремление к дальнейшему развитию ядерных сил", - пояснил Им Ыль Чхуль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Жители города с флагами КНДР - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Конституции КНДР могут закрепить отказ от объединения, считает эксперт
5 марта, 16:49
 
