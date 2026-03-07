Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие!" В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 07.03.2026 (обновлено: 17:26 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/britaniya-2079170802.html
"Это безумие!" В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране
"Это безумие!" В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране - РИА Новости, 07.03.2026
"Это безумие!" В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране
Президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства Владимира Зеленского в конфликт в Иране, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T04:44:00+03:00
2026-03-07T17:26:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
владимир зеленский
дональд трамп
александр меркурис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faae8736aa95677918ea8e549cfe39ae.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079165022.html
https://ria.ru/20260307/tramp-2079166647.html
https://ria.ru/20260307/italiya-2079168786.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13ce22a97f19915a2daf31ea4c31a9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Это безумие!" В Британии испугались за Зеленского после слов об Иране

Меркурис: Трамп не простит Киеву попытку вмешательства в конфликт в Иране

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства Владимира Зеленского в конфликт в Иране, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это "вторжение", устроив фирменный жесткий прием для Зеленского, как тогда в Белом доме", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Новое занятие": в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана
Вчера, 02:26
По словам эксперта, Зеленский ведет себя крайне двулично, якобы пытаясь показать свою силу, в то же время выпрашивая деньги на оборону.
"В любом случае об этом не может быть и речи. США, похоже, не заинтересованы в получении помощи от Киева, да и сами оказывать ее не спешат", — подытожил Меркурис.
Во вторник Зеленский предлагал странам Ближнего Востока, где сейчас обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot и требовал содействия в достижении перемирия на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США
Вчера, 02:57
Накануне газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах сообщила, что нападение США и Израиля на Иран привело к дефициту ракет для ЗРК Patriot. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке потребовал от США и стран Персидского залива использования огромного числа зенитных ракет.
В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Глава МИД Италии опозорился в парламенте из-за Ирана
Вчера, 03:38
 
В миреСШАИранИзраильВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала