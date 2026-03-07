https://ria.ru/20260307/britanija-2079221041.html
Британия признала наличие на Украине цехов по ремонту военной техники
Британия признала наличие на Украине цехов по ремонту военной техники - РИА Новости, 07.03.2026
Британия признала наличие на Украине цехов по ремонту военной техники
Минобороны Британии впервые признало наличие на Украине предприятий для обслуживания и капитального ремонта военной техники.
ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости. Минобороны Британии впервые признало наличие на Украине предприятий для обслуживания и капитального ремонта военной техники.
"Четыре находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое", — заявили в ведомстве
.
Сообщается, что в цехах работают как британцы, так и украинцы. Они чинят технику и оборудование, в том числе переданные Лондоном бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.
Предприятия находятся под управлением британских компаний по соглашению с Минобороны королевства. Ведомство утверждает, что размещение этих объектов на Украине
позволяет быстрее ремонтировать и возвращать оружие ВСУ
.
Как отметили в министерстве, на этой неделе его замглавы Люк Поллард посетил одно из таких производств. Вместе с ним были британские предприниматели, к которым присоединились несколько представителей европейских компаний. Местонахождение цеха не называется.
Британия не скрывает заинтересованность в продолжении конфликта России
и Украины. В конце февраля она объявила об очередном пакете помощи киевскому режиму почти на 34 миллиона долларов. Страна также принимает активное участие в подготовке отправки войск в рамках "коалиции желающих".
На минувшей неделе СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.