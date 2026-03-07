Британия признала наличие на Украине цехов по ремонту военной техники

ЛОНДОН, 7 мар — РИА Новости. Минобороны Британии впервые признало наличие на Украине предприятий для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

"Четыре находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое", — заявили в ведомстве

Сообщается, что в цехах работают как британцы, так и украинцы. Они чинят технику и оборудование, в том числе переданные Лондоном бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90.

Предприятия находятся под управлением британских компаний по соглашению с Минобороны королевства. Ведомство утверждает, что размещение этих объектов на Украине позволяет быстрее ремонтировать и возвращать оружие ВСУ

Как отметили в министерстве, на этой неделе его замглавы Люк Поллард посетил одно из таких производств. Вместе с ним были британские предприниматели, к которым присоединились несколько представителей европейских компаний. Местонахождение цеха не называется.

Британия не скрывает заинтересованность в продолжении конфликта России и Украины. В конце февраля она объявила об очередном пакете помощи киевскому режиму почти на 34 миллиона долларов. Страна также принимает активное участие в подготовке отправки войск в рамках "коалиции желающих".