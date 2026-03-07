https://ria.ru/20260307/bpla-2079287717.html
В Белгородской области при детонации БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате детонации украинского БПЛА в селе Грузское Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
