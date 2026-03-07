Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
09:25 07.03.2026 (обновлено: 09:34 07.03.2026)
В Самарской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Самарской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 07.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Самарской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев.
«
"Сегодня ночью в небе над Самарской областью обезврежено 5 украинских БПЛА. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина", - написал Федорищев в канале на платформе Max.
Губернатор уточнил, что пострадавший госпитализирован.
Отмечается, что повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
