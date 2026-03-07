https://ria.ru/20260307/bpla-2079187617.html
В Самарской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
В Самарской области при атаке БПЛА пострадал мужчина - РИА Новости, 07.03.2026
В Самарской области при атаке БПЛА пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Самарской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 07.03.2026
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате падения обломков БПЛА в Самарской области, он госпитализирован, сообщает глава региона Вячеслав Федорищев.
«
"Сегодня ночью в небе над Самарской областью обезврежено 5 украинских БПЛА. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина", - написал Федорищев в канале на платформе Max
.
Губернатор уточнил, что пострадавший госпитализирован.
Отмечается, что повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет.