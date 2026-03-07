https://ria.ru/20260307/bpla-2079186413.html
В Курской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
В Курской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА - РИА Новости, 07.03.2026
В Курской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА
Три мирных жителя в поселке Хомутовка и одна женщина в деревне Лещиновка Курской области пострадали в результате атак БПЛА, сообщил губернатор Александр . РИА Новости, 07.03.2026
