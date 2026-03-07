https://ria.ru/20260307/bpla-2079186212.html
В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена кровля частного дома
В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена кровля частного дома - РИА Новости, 07.03.2026
В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена кровля частного дома
Кровля частного дома повреждена в результате атаки БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 07.03.2026
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
рязанская область
В Рязанской области при атаке БПЛА повреждена кровля частного дома
