США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона - РИА Новости, 07.03.2026
05:05 07.03.2026 (обновлено: 06:08 07.03.2026)
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона

США одобрили продажу Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму в $151,8 миллиона

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США одобрили поставку 12 тысяч авиабомб Израилю на общую сумму в 151,8 миллиона долларов, сообщил государственный департамент на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана.
"Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи по линии иностранных военных продаж правительству Израиля боеприпасов и сопутствующего оборудования", - говорится в пресс-релизе госдепа.
Оценочная общая стоимость составляет 151,8 миллиона долларов, уточнил государственный департамент.
"Правительство Израиля запросило закупку 12 тысяч корпусов авиационных бомб общего назначения BLU-110A/B весом в 1 тысячу фунтов (около 454 килограммов - ред.)", - отметил госдепартамент.
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot
31 января, 07:03
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot
31 января, 07:03
 
