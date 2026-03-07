https://ria.ru/20260307/bomby-2079171720.html
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона - РИА Новости, 07.03.2026
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона
США одобрили поставку 12 тысяч авиабомб Израилю на общую сумму в 151,8 миллиона долларов, сообщил государственный департамент на фоне продолжающейся военной... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T05:05:00+03:00
2026-03-07T05:05:00+03:00
2026-03-07T06:08:00+03:00
в мире
израиль
сша
иран
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
https://ria.ru/20260131/ssha-2071378186.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Иран, Государственный департамент США
США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона
США одобрили продажу Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму в $151,8 миллиона