Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта - РИА Новости, 07.03.2026
01:38 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/bombardirovka-2079161872.html
Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта
Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта - РИА Новости, 07.03.2026
Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта
Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал этой ночью бомбардировку Ирана, которая должна стать крупнейшей с момента начала военной компании США и Израиля... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
скотт бессент
дональд трамп
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, скотт бессент, дональд трамп, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта

Бессент анонсировал этой ночью крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта

© AP Photo / Mariam ZuhaibСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал этой ночью бомбардировку Ирана, которая должна стать крупнейшей с момента начала военной компании США и Израиля против Исламской Республики.
"Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок (Ирана – ред.), которая нанесет максимальный ущерб иранским ракетным установкам и заводам по производству ракет", - сказал Бессент в эфире в интервью телеканалу Fox Business.
Дым в Тегеране после авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Тегеране прогремели несколько взрывов
Вчера, 01:36
Ведущий Ларри Кудлоу, бравший интервью у Бессента, был заинтригован его словами, назвав их очень интересным заявлением.
Президент США Дональд Трамп, а также высшее военное руководство страны не раз утверждали, что самые сильные удары по Ирану еще впереди.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вид на Амман, Иордания - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
СМИ: США хотят быстрее заменить поврежденный радар системы ПРО в Иордании
Вчера, 01:21
 
В миреИранСШАИзраильСкотт БессентДональд ТрампАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
