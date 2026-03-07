Рейтинг@Mail.ru
ВСУ издеваются над мирными, считает жительница Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 07.03.2026 (обновлено: 19:39 07.03.2026)
ВСУ издеваются над мирными, считает жительница Белгородской области
ВСУ издеваются над мирными, считает жительница Белгородской области - РИА Новости, 07.03.2026
ВСУ издеваются над мирными, считает жительница Белгородской области
Боевики ВСУ специально издеваются над мирными жителями пограничных районов Белгородской области, так как их воспитали в ненависти к русским, считает местная... РИА Новости, 07.03.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
октябрьский
родион мирошник
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
октябрьский
1920
1920
true
белгородская область, россия, октябрьский, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Октябрьский, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ВСУ издеваются над мирными, считает жительница Белгородской области

РИА Новости: жительница Белгородчины рассказала о ненависти ВСУ к русским

© РИА Новости / Алексей Майшев
Врач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ специально издеваются над мирными жителями пограничных районов Белгородской области, так как их воспитали в ненависти к русским, считает местная жительница, получившая ранение ноги в результате атаки дрона, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"Они просто издеваются над нами… Их вырастили, ненавидя нас. Хотя мы ничего плохого им не делаем", - рассказала женщина.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала об атаке ВСУ на птицефабрику
Вчера, 19:20
При этом она призналась, что не испытывает ненависти даже после получения ранения.
"Они такие же люди, как и мы, понимаете. Есть нормальные, есть плохие. Так что у меня нету, чтобы их ненавидеть. Просто вот эта молодёжь, она воспитана, ненавидя нас", - считает женщина.
При этом жить в пограничных районах очень страшно, признается она.
"Очень страшно. У меня сын в Майском работает, вот он с Октябрьского до Майского доедет, говорю: "Вадечка, милый, пожалуйста, звони, приехал?" – "Мам, я на месте". Назад едет – "мам, я дома"… (Система оповещения) ночью закричала - мы в коридоре, подальше от окон, всё. А если он врежет, то смотря куда и как. Я же вам говорю, это очень страшно, это очень сильно, сильный удар", - поделилась женщина.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Россия
Октябрьский
Родион Мирошник
Вооруженные силы Украины
 
 
