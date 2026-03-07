ВСУ издеваются над мирными, считает жительница Белгородской области

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ специально издеваются над мирными жителями пограничных районов Белгородской области, так как их воспитали в ненависти к русским, считает местная жительница, получившая ранение ноги в результате атаки дрона, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"Они просто издеваются над нами… Их вырастили, ненавидя нас. Хотя мы ничего плохого им не делаем", - рассказала женщина.

При этом она призналась, что не испытывает ненависти даже после получения ранения.

"Они такие же люди, как и мы, понимаете. Есть нормальные, есть плохие. Так что у меня нету, чтобы их ненавидеть. Просто вот эта молодёжь, она воспитана, ненавидя нас", - считает женщина.

При этом жить в пограничных районах очень страшно, признается она.

"Очень страшно. У меня сын в Майском работает, вот он с Октябрьского до Майского доедет, говорю: "Вадечка, милый, пожалуйста, звони, приехал?" – "Мам, я на месте". Назад едет – "мам, я дома"… (Система оповещения) ночью закричала - мы в коридоре, подальше от окон, всё. А если он врежет, то смотря куда и как. Я же вам говорю, это очень страшно, это очень сильно, сильный удар", - поделилась женщина.