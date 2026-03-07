Один день с бойцами "Хезболла". Архивное фото

Один день с бойцами "Хезболла"

В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" вступили в бой в пятницу вечером с группой израильского десанта, высадившегося с вертолетов в районе поселения Наби-Шит, и заставили нападавших эвакуироваться под прикрытием плотного огня боевой авиации, говорится в заявлении движения, опубликованного в субботу.

Ранее сообщалось, что бойцы шиитского сопротивления вступили в бой с израильским десантом на ливано-сирийской границе.

"Бойцы исламского сопротивления в 22.30 (23.30 мск) в пятницу зафиксировали проникновение четырех вертолетов армии израильского противника со стороны Сирии . Вертолеты высадили пехотное подразделение в районе пересечения горных районов населенных пунктов Яхуфуфа, Аль-Хрейбе и Мааребун. Вражеское пехотное подразделение продвинулось в сторону восточного квартала населенного пункта Наби-Шит (квартал Аль-Шакр). Когда оно достигло кладбища, в 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение", - говорится в заявлении.

Согласно отчету, после того как израильское подразделение было обнаружено, столкновение переросло в более интенсивный бой. Израильские военные начали наносить массированные огневые удары, включая около сорока авиаударов, применяя боевую и вертолетную авиацию для обеспечения вывода своих сил из района столкновения.

Тем временем артиллерия " Хезболлах " нанесла сосредоточенные удары по району боестолкновения и по маршруту отхода израильских сил. "Жители соседних деревень также участвовали в огневой поддержке", - отмечается в заявлении.