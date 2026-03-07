https://ria.ru/20260307/boeviki-2079215832.html
В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане
В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане - РИА Новости, 07.03.2026
В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане
Бойцы движения "Хезболлах" вступили в бой в пятницу вечером с группой израильского десанта, высадившегося с вертолетов в районе поселения Наби-Шит, и заставили... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T13:11:00+03:00
2026-03-07T13:11:00+03:00
2026-03-07T13:21:00+03:00
сирия
ливан
В мире, Сирия, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В "Хезболле" рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане
В "Хезболле" заявили, что заставили израильский десант эвакуироваться в Ливане
БЕЙРУТ, 7 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" вступили в бой в пятницу вечером с группой израильского десанта, высадившегося с вертолетов в районе поселения Наби-Шит, и заставили нападавших эвакуироваться под прикрытием плотного огня боевой авиации, говорится в заявлении движения, опубликованного в субботу.
Ранее сообщалось, что бойцы шиитского сопротивления вступили в бой с израильским десантом на ливано-сирийской границе.
"Бойцы исламского сопротивления в 22.30 (23.30 мск) в пятницу зафиксировали проникновение четырех вертолетов армии израильского противника со стороны Сирии
. Вертолеты высадили пехотное подразделение в районе пересечения горных районов населенных пунктов Яхуфуфа, Аль-Хрейбе и Мааребун. Вражеское пехотное подразделение продвинулось в сторону восточного квартала населенного пункта Наби-Шит (квартал Аль-Шакр). Когда оно достигло кладбища, в 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение", - говорится в заявлении.
Согласно отчету, после того как израильское подразделение было обнаружено, столкновение переросло в более интенсивный бой. Израильские военные начали наносить массированные огневые удары, включая около сорока авиаударов, применяя боевую и вертолетную авиацию для обеспечения вывода своих сил из района столкновения.
Тем временем артиллерия "Хезболлах
" нанесла сосредоточенные удары по району боестолкновения и по маршруту отхода израильских сил. "Жители соседних деревень также участвовали в огневой поддержке", - отмечается в заявлении.
По данным министерства здравоохранения Ливана
, в результате израильских ударов по поселению Наби-Шит погибли 16 человек, еще 35 получили ранения.