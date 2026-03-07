Рейтинг@Mail.ru
Безруков продолжит работу в Московском губернском театре - РИА Новости, 07.03.2026
Культура
 
19:46 07.03.2026
Безруков продолжит работу в Московском губернском театре
Безруков продолжит работу в Московском губернском театре - РИА Новости, 07.03.2026
Безруков продолжит работу в Московском губернском театре
Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что будет продолжать работу в Московском губернском театре, совмещая с новым постом худрука МХАТ имени Горького. РИА Новости, 07.03.2026
культура
россия
сергей безруков
ольга любимова
московский губернский театр
мхат имени м. горького
россия
Безруков продолжит работу в Московском губернском театре

Безруков сообщил, что будет продолжать работу в Московском губернском театре

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Сергей Безруков
Сергей Безруков
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Сергей Безруков. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что будет продолжать работу в Московском губернском театре, совмещая с новым постом худрука МХАТ имени Горького.
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького.
"Всю свою жизни вплоть до создания МГТ (Московского губернского театра - ред.) я был неразрывно связан с мхатовскими традициями, это моя группа крови, поэтому, конечно, для меня большая радость и ответственность оказаться под знаменами легендарного театра… При этом мой родной Губернский, разумеется, тоже требует внимания, постоянного участия в жизни театра", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя назначение.

Ранее генеральным директором МХАТ имени М. Горького была назначена Елена Булукова, которая до этого занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Житинкин пожелал Безрукову терпения на должности худрука МХАТ
6 марта, 14:47
 
Культура Россия Сергей Безруков Ольга Любимова Московский губернский театр МХАТ имени М. Горького
 
 
