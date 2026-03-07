https://ria.ru/20260307/bezrukov-2079275012.html
Безруков продолжит работу в Московском губернском театре
Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что будет продолжать работу в Московском губернском театре, совмещая с новым постом худрука МХАТ имени Горького. РИА Новости, 07.03.2026
