Безруков продолжит работу в Московском губернском театре

"Всю свою жизни вплоть до создания МГТ (Московского губернского театра - ред.) я был неразрывно связан с мхатовскими традициями, это моя группа крови, поэтому, конечно, для меня большая радость и ответственность оказаться под знаменами легендарного театра… При этом мой родной Губернский, разумеется, тоже требует внимания, постоянного участия в жизни театра", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя назначение.