Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК - РИА Новости, 07.03.2026
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК
Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что в этом году не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост худрука МХАТ имени Горького. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:51:00+03:00
2026-03-07T18:51:00+03:00
2026-03-07T18:52:00+03:00
россия
сергей безруков
ольга любимова
вгик
мхат имени м. горького
россия
Новости
ru-RU
россия, сергей безруков, ольга любимова, вгик, мхат имени м. горького
Россия, Сергей Безруков, Ольга Любимова, ВГИК, МХАТ имени М. Горького
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК
Безруков не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения худруком МХАТ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что в этом году не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост худрука МХАТ имени Горького.
Министр культуры России Ольга Любимова ранее сообщила, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького.
"Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИК, чтобы высвободить главный ресурс - время", - написал он в своем Telegram-канале
, комментируя назначение.
Безруков отметил, что впереди ждет конец театрального сезона и лето, чтобы выработать стратегию.
"Пока - очень жду встречи с труппой", - добавил он.
Ранее генеральным директором МХАТ имени М. Горького была назначена Елена Булукова, которая до этого занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.