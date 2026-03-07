Рейтинг@Mail.ru
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 07.03.2026 (обновлено: 18:52 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/bezrukov-2079264461.html
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК - РИА Новости, 07.03.2026
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК
Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что в этом году не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост худрука МХАТ имени Горького. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T18:51:00+03:00
2026-03-07T18:52:00+03:00
россия
сергей безруков
ольга любимова
вгик
мхат имени м. горького
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642659_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_4240729f4dad9687751e39f233c6dd59.jpg
https://ria.ru/20260306/bezrukov-2079062350.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064642659_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_9a5f5e3bee4362fea0b854218e8dfbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей безруков, ольга любимова, вгик, мхат имени м. горького
Россия, Сергей Безруков, Ольга Любимова, ВГИК, МХАТ имени М. Горького
Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК

Безруков не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения худруком МХАТ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Безруков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что в этом году не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост худрука МХАТ имени Горького.
Министр культуры России Ольга Любимова ранее сообщила, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького.
"Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИК, чтобы высвободить главный ресурс - время", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя назначение.
Безруков отметил, что впереди ждет конец театрального сезона и лето, чтобы выработать стратегию.
"Пока - очень жду встречи с труппой", - добавил он.
Ранее генеральным директором МХАТ имени М. Горького была назначена Елена Булукова, которая до этого занимала пост директора Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Машков поздравил Безрукова с назначением худруком МХАТа
6 марта, 16:25
 
РоссияСергей БезруковОльга ЛюбимоваВГИКМХАТ имени М. Горького
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала