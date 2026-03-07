Безруков в этом году не будет набирать курс во ВГИК

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что в этом году не будет набирать курс во ВГИК из-за назначения на пост худрука МХАТ имени Горького.

Министр культуры России Ольга Любимова ранее сообщила, что Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького.

"Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИК, чтобы высвободить главный ресурс - время", - написал он в своем Telegram-канале , комментируя назначение.

Безруков отметил, что впереди ждет конец театрального сезона и лето, чтобы выработать стратегию.

"Пока - очень жду встречи с труппой", - добавил он.